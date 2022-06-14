Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО Представитель США Смит пригласила Финляндию и Швецию на саммит НАТО

Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО в Мадриде с 28 по 30 июня как приглашенные страны, сообщила американский представитель при Альянсе Джулианн Смит, передает РИА Новости. Она также выразила уверенность в скором принятии государств в блок, несмотря на протест Турции.

Наша цель — постараться и увидеть, что мы можем пригласить Швецию и Финляндию за стол в Мадриде в качестве приглашенных. Многие из нас надеялись, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных за столом с другими лидерами, — сказала представитель США.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг до этого сообщил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО назвать пока нельзя. По его словам, блок нацелен решить данный вопрос в кратчайшие сроки. При этом он отметил, что НАТО уже усилила свое присутствие в регионе. По словам Столтенберга, Альянс договорится со Швецией о совместных мерах в области безопасности.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.