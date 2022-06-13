Генсек НАТО рассказал о сроках вступления Финляндии и Швеции в Альянс Столтенберг не смог назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс

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Йенс Столтенберг

Сроки вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО назвать пока нельзя, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции со шведским премьером Магдаленой Андерсон. По его словам, которые приводит РИА Новости, Блок нацелен решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

Мы не ставили мадридский саммит в качестве крайнего срока, но мы стараемся достичь соглашения как можно быстрее. Когда в переговорах участвуют несколько государств, то предсказать точно, когда они договорятся, невозможно, — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО уже усилила свое присутствие в регионе. По словам Столтенберга, Альянс договорится со Швецией о совместных мерах в области безопасности.

Ранее генсек НАТО заявил, что Альянс не ожидал жесткой позиции Турции, когда предлагал Швеции и Финляндии присоединиться к блоку. В то же время он отметил, что Анкара имеет все основания требовать внимания к проблеме национальной безопасности страны, так как ни одно государство не пострадало от терроризма так, как Турция.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.