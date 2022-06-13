НАТО удивила позиция Анкары из-за присоединения Швеции и Финляндии Столтенберг: в НАТО не ожидали жесткой позиции Анкары по присоединению Швеции и Финляндии к блоку

Фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс не ожидал жесткой позиции Турции, когда предлагал Швеции и Финляндии присоединиться к военно-политическому блоку, заявил в интервью британской газете Financial Times генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Анкара имеет все основания требовать внимания к проблеме национальной безопасности страны, так как ни одно государство не пострадало от терроризма так, как Турция.

Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы. Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание, — сказал Столтенберг.

Накануне он заявил, что Альянс не рассматривает саммит в Мадриде в качестве дедлайна для вступления Швеции и Финляндии в военно-политический блок. Столтенберг также назвал обоснованными опасения Турции в сфере национальной безопасности и отметил, что переговоры по данному вопросу ведутся со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока эти страны не примут во внимание обеспокоенность Турции по поводу терроризма. Основные опасения Анкары вызывает поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК, которую Турция считает террористической.