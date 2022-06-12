НАТО отвергло дедлайн по вступлению Швеции и Финляндии на саммите в Мадриде

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не рассматривает саммит в Мадриде в качестве дедлайна для вступления Швеции и Финляндии в военно-политический блок, передает ТАСС. Он также назвал обоснованными опасения Турции в сфере национальной безопасности и отметил, что переговоры по данному вопросу ведутся со всеми заинтересованными сторонами. Но президент Финляндии Саули Ниинистё выразил непонимание, чем финны вызвали особые опасения Анкары.

Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии. Турция выразила определенные опасения. Мы сели за стол переговоров и ведем контакты с Турцией, Финляндией и Швецией, чтобы решить проблему. Турция имеет обоснованные опасения в сфере борьбы с терроризмом, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что Турция имеет ключевое значение в борьбе с терроризмом в Альянсе, напомнив, что Анкара также принимает беженцев из Сирии.

В свою очередь Ниинистё отметил, что его удивляет позиция Анкары по поводу присоединения его страны к НАТО, так как подход Хельсинки к борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран Альянса.

Накануне Хельсинки отказался выдавать Анкаре членов движения «Хизмет», которые могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции. В начале июня Финляндия получила требование Анкары, состоящее из 10 пунктов, семь из них были удовлетворены.

Ранее Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока эти страны не примут во внимание обеспокоенность Турции по поводу терроризма. Основные опасения Анкары вызывает поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК, которую Турция считает террористической.