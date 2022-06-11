Хельсинки отказался выполнять требование Анкары для вступления в НАТО Ilta-Sanomat: Финляндия отказалась выполнять требование Турции для вступления в НАТО

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Власти Финляндии не стали выполнять условия Турции для одобрения турецкой стороной заявки на вступление в НАТО — Хельсинки не передал Анкаре членов движения «Хизмет» по требованию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет финская газета Ilta-Sanomat. Отмечается, что участники «Хизмета» так или иначе связаны с курдской организацией РПК (Рабочая партия Курдистана), запрещенной в Турции.

Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической, — говорится в тексте.

Согласно информации издания, в начале июня в Хельсинки получили от Анкары требование, состоящее из 10 пунктов, семь из них были удовлетворены. Финляндия экстрадировала двух человек, однако, как отмечает газета, эти люди никаким образом с терроризмом не связаны.

Ранее Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Анкара выступает категорически против вступления этих стран в Альянс по ряду причин. Основной является поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК, которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к блоку немедленно прекратить поддержку РПК.