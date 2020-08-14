Предполагаемую резиденцию Лукашенко в Балашихе убрали с продажи

https://static.news.ru/photo/c699efdc-de1c-11ea-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: saltykovka.naftan.by

Расположенный в подмосковной Балашихе дом, площадь которого превышает две тысячи квадратных метров, убрали с продажи. Резиденция числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан», и, по слухам, может быть связана с президентом республики Александром Лукашенко.

Трёхэтажное кирпичное здание находится на участке площадью девять тысяч кв.м в девяти километрах от Москвы и оснащено сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональной техникой, большой столовой, каминным залом, залом для проведения заседаний, 14 отдельными спальнями (номерами) с санузлами, городской канализацией, видеонаблюдением по всему периметру, противопожарной сигнализацией и артезианской скважиной. Стоимость особняка оценивается в 267 млн рублей.

Участок утопает в хвойных деревьях, очень тихое, экологичное место. Дом с капитальными монолитными стенами, медная крыша, лифт, мраморные полы, — говорится в уже неактуальном объявлении на сайте «Из рук в руки».

На сайте «Нафтана» в качестве ответственных за продажу контактов указаны Александр Бехунов и Юлия Жук. Первый в комментарии для «Собеседника» признал, что резиденция является собственностью госкомпании и номинально числится как пансионат, который сдаётся высшему руководству Белоруссии. У пансионата есть собственный сайт .

Вообще-то, объект до сих пор больше использовался как резервный, но это не значит, что там висит замок и он заброшен. Порядок там поддерживается и состояние хорошее, вот только выставляем его мы на продажу не прямо сейчас, а недели, может быть, через три, — рассказал Бехунов.

По его словам, не готов назвать точную сумму сделки. Однако, «по секрету», заявил, что предположительно она будет достигать $2,7 или $2,7 (вероятно, подразумеваются миллионы — прим. NEWS.ru).

Согласно данным «Собеседника», «Нафтан» пытается продать резиденцию около года, но до сих пор так не нашёл покупателя. Стоимость актива в рублях компания оценивала в 267 млн. Предполагается, что временный отказ от продажи может быть связан с возможным отбытием Лукашенко в Россию.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко ведёт подготовку срочного обращения к народу страны.

Ранее белорусский лидер поручил разобраться со всеми фактами задержаний на акциях протеста. По её словам, отпустили уже больше тысячи человек.