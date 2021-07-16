«Предатели»: британцы раскритиковали встречу Байдена и Меркель

Читатели Daily Mail негативно восприняли встречу президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Многие считают, что оба лидера ведут свои страны к полному разрушению. Их назвали «предателями».

Один из читателей отметил, что Меркель «разрушила Европу как никто другой с 1945 года». Теперь она встретилась с «самым безнадёжным президентом в истории», который занимается уничтожением США.

Эти якобы «лидеры нации» войдут в историю как предатели за то, что открыли границы, чтобы смыть историческую вину. Расхлёбывать эту кашу предстоит молодёжи, а их страны уже покатились под откос, — написал ещё один пользователь.

Ранее США и Германия на переговорах американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию» об общих принципах. Согласно ей, Вашингтон и Берлин обязуются защищать «открытый мир». Союзники обещают бороться за «целостную, свободную и мирную Европу», поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнёрства.