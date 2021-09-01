16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»

17:58, 01 сентября 2021
Правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада Фото: Voice of America/wikimedia.org
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана» (движение запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада, передаёт РИА Новости.

Ахундзада будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений, — заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

Ранее высокопоставленный член военной комиссии «Талибана» сообщил, что талибы объявят о формировании нового правительства 3 сентября.

Напомним, что переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере не принесли результатов, поэтому «Талибан» намерен взять афганскую провинцию силой. Ранее стало известно, что талибы отпраздновали вывод иностранных войск из Афганистана, устроив символические похороны США, НАТО, Великобритании и Франции в городе Хоста, расположенном на востоке страны.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео