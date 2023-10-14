Правая немецкая партия призвала восстановить «Северные потоки»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом принять меры для ремонта подорванных в 2022 году газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление парламентариев. Документ подписали 14 депутатов от АдГ. По их мнению, Германия проигрывает экономически, закупая газ по завышенным ценам.

26 сентября 2022 года в результате взрывов были разрушены три из четырех ниток газопровода «Северный поток» вблизи датского острова Борнхольм. Атака нанесла значительный экономический ущерб Германии, поскольку она сейчас все больше зависит от импорта сжиженного природного газа, который стоит гораздо дороже, а немецкая промышленность рискует потерять свою конкурентоспособность из-за высоких цен на энергоносители, — говорится в документе.

Парламентарии обратили внимание на мнение экспертов, считающих реалистичным отремонтировать поврежденные участки «Северных потоков». Поэтому партия предлагает правительству оценить стоимость и сроки восстановления газопроводов и обнародовать эту информацию.

8 октября в Германии прошли выборы в парламенты двух земель — Баварии и Гессена. Голосование в этих регионах считается ключевым с точки зрения понимания настроений избирателей на общенациональном уровне. АдГ достигла нового рекорда по уровню популярности среди населения страны. Ее поддержали 22,5% респондентов.