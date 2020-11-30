Пожары уничтожили 50% австралийского острова Фрейзер из списка ЮНЕСКО

https://static.news.ru/photo/3109f400-3324-11eb-9f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: siteapolo11/twitter.com

Порядка 76 тысяч гектаров австралийского острова Фрейзер из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО были уничтожены лесными пожарами.

Так, в настоящее время огонь охватил 40% всей территории острова. Местные власти провели эвакуацию туристов, которые отдыхали в курортном комплексе Кингфишер-Бей, пишет «МК».

По словам заместителя пожарной службы штата Квинсленд Гэри Маккормака, пожары на острове будут сохраняться ещё в течение нескольких недель. Он также отметил, что сотрудники противопожарной службы не могут применить сброс воды с самолётов из-за песчаной почвы Фрейзера.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло, из ближайших районов были эвакуированы более 2,7 тысячи человек. Помощь в эвакуации людей оказывали представители национальной полиции и военнослужащие.

Накануне вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 тысячи метров.