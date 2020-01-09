https://static.news.ru/photo/545b6202-32e1-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Middlebury Institute of International Studies at Monterey

В Сети опубликовали видеозапись последствий ракетного удара по военной базе США в Ираке, на которой видны разрушенные здания и обломки ракет. Об этом сообщает агентство RNS.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель сил США заявил, что американские военные в Ираке заблаговременно получили предупреждение об атаке Ирана.