Появилось фото с тайной свадьбы Бориса Джонсона

Церемония прошла в Вестминстерском соборе. На кадре счастливые Джонсон и Саймондс смотрят друг на друга и улыбаются. На девушке в белом платье венок из ромашек и других белых цветов. Премьер же был одет строго: в чёрный костюм и белую рубашку. Из ярких акцентов на нём был галстук небесного цвета.

NEW PIC: PM @BorisJohnson newly married to Carrie Symonds in Downing Street garden yesterday pic.twitter.com/CEX3xO0Z2r