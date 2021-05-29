Появилось фото с тайной свадьбы Бориса Джонсона

https://static.news.ru/photo/0a66ef08-c134-11eb-964d-96000091f725_660.jpg Фото: borisjohnsonuk/instagram.com

В Сети появилось фото с тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его возлюбленной Кэрри Саймондс. На снимке, распространённом в Twitter, пара запечатлена в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит.

Церемония прошла в Вестминстерском соборе. На кадре счастливые Джонсон и Саймондс смотрят друг на друга и улыбаются. На девушке в белом платье венок из ромашек и других белых цветов. Премьер же был одет строго: в чёрный костюм и белую рубашку. Из ярких акцентов на нём был галстук небесного цвета.

NEW PIC: PM @BorisJohnson newly married to Carrie Symonds in Downing Street garden yesterday pic.twitter.com/CEX3xO0Z2r — Darren McCaffrey (@DarrenGBNews) May 30, 2021

Ранее сообщалось, что на церемонии присутствовали 30 гостей, в том числе сын новобрачных Уилфред. Жених и невеста прошли под брачную музыку и поцеловались после принесения брачных клятв.

Это третий брак для Бориса Джонсона. О помолвке влюблённых стало известно в феврале 2020-го. Тогда же СМИ узнали о беременности Саймондс. Примечательно, что брак Джонсона с его второй супругой, Мариной Уилер, был расторгнут в том же месяце.