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Появилось фото с тайной свадьбы Бориса Джонсона

13:31, 30 мая 2021
Фото: borisjohnsonuk/instagram.com

В Сети появилось фото с тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его возлюбленной Кэрри Саймондс. На снимке, распространённом в Twitter, пара запечатлена в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит.

Церемония прошла в Вестминстерском соборе. На кадре счастливые Джонсон и Саймондс смотрят друг на друга и улыбаются. На девушке в белом платье венок из ромашек и других белых цветов. Премьер же был одет строго: в чёрный костюм и белую рубашку. Из ярких акцентов на нём был галстук небесного цвета.

Ранее сообщалось, что на церемонии присутствовали 30 гостей, в том числе сын новобрачных Уилфред. Жених и невеста прошли под брачную музыку и поцеловались после принесения брачных клятв.

Это третий брак для Бориса Джонсона. О помолвке влюблённых стало известно в феврале 2020-го. Тогда же СМИ узнали о беременности Саймондс. Примечательно, что брак Джонсона с его второй супругой, Мариной Уилер, был расторгнут в том же месяце.

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