Появились подробности о сбитом самолёте ВВС Афганистана

Самолёт ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве обороны Узбекистана.

Отмечается, что Военно-воздушные силы (ВВС) Узбекистана не допустили попытки незаконного пересечения границы военным самолётом Афганистана.

Ранее Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолёта ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Он отметил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет известна позднее.

Два лётчика афганских ВВС выжили и находятся в больнице в Термезе. Состояние пострадавших тяжёлое. На данный момент они находятся в реанимационном отделении. Также в этой больнице сейчас находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана, их состояние средней тяжести.