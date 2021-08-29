Появились кадры с захватившими военную технику США талибами

Пакистанский телеканал Geo TV показал кадры, на которых боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) позируют на фоне американской военной техники. При этом сами представители СМИ отметили, что ролик взяли из афганских социальных сетей.

В кадре видно, что один из талибов сидит в американском военном автомобиле Humve. Кроме того, далее появляется следующий отрезок ролика, в котором боевики уже находятся возле брошенных ангаров, служивших базой для американского военного контингента. Там они осматривают брошенные машины, при этом на фоне играет некая песня. В сообщении под этими кадрами говорится, что талибы захватили американское оружие и технику.

В другом видеоролике виден член движения, который осматривает с воздуха афганскую авиабазу Баграм недалеко от Кабула. В сообщении уточняется, что эта база была крупнейшей от США. На ней держали пленных талибов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о старте операции по выводу воинского контингента США из аэропорта Кабула.