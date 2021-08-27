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США начали эвакуацию своих военных из Кабула

19:15, 28 августа 2021
США начали эвакуацию своих военных из Кабула Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о старте операции по выводу воинского контингента США из аэропорта Кабула. Об этом сообщает Reuters.

После атаки террористов ИГ (организация запрещена на территории России) военное руководство США приняло решение об эвакуации своих военных из аэропорта столицы Афганистана. Данный шаг продиктован возросшей опасностью в связи с угрозой новых нападений террористов.

Ранее сообщалось о терактах в районе воздушной гавани Кабула. Ответственность на себя взяла террористическая группировка Исламское Государство. Пентагон подтвердил, что жертвами террористической акции стали 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. СМИ сообщали о 170 погибших мирных граждан Афганистана и о более чем 200 раненых. Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что руководство группировки осуждает теракты.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.

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