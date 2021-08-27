США начали эвакуацию своих военных из Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о старте операции по выводу воинского контингента США из аэропорта Кабула. Об этом сообщает Reuters.
После атаки террористов ИГ (организация запрещена на территории России) военное руководство США
Ранее сообщалось о терактах в районе воздушной гавани Кабула. Ответственность на себя взяла террористическая группировка Исламское Государство. Пентагон подтвердил, что жертвами террористической акции стали 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. СМИ сообщали о 170 погибших мирных граждан Афганистана и о более чем 200 раненых. Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что руководство группировки осуждает теракты.
Боевики «Талибана» вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.