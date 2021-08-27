Пентагон заявил, что в Кабуле прогремел лишь один взрыв

По версии Министерства обороны США, в четверг возле аэропорта Кабула был один взрыв, а не два, как предполагалось ранее. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на генерала Хэнка Тейлора.

Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле «Барон» или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <...> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться, — сказал Тейлор.

Он отвечает за логистику при эвакуации из Кабула. Сейчас из столицы Афганистана эвакуированы 5,1 тысячи американцев.

Также сообщается, что военные силы США готовы к новым атакам в Кабуле.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron. Число погибших возросло до 110 человек.

Ответственность взяли на себя террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка).

Представители «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая группировка) осудили теракт. Их представитель Забихулла Муджахид пообещал, что талибы найдут всех виновных в произошедшем и накажут их.