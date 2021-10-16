Появилась новая версия гибели российских туристов в Албании

Четверо российских туристов, найденные мёртвыми в сауне отеля, могли быть убиты. Такая версия выдвинута следствием, однако делать выводы о деталях возможного преступления пока лишком рано, сообщает телеканал ABC News Albania.

Предыдущая версия полиции о том, что россияне скончались от удушья, подтверждения пока не получила. При проверке места происшествия не было обнаружено каких-либо веществ, способных вызвать асфиксию.

Согласно показаниям служащих отеля, туристы заселились в него примерно за час до своей гибели. Перед тем как пойти в сауну, они ничего не ели и не пили. В их номере была найдена только одна открытая пивная бутылка, которую отправили на экспертизу.

По данным следствия, россияне въехали на территорию Албании около недели назад через туристическую фирму, которой руководит гражданин Украины. Перед тем как остановиться в отеле в посёлке Керет, они посещали город Охрид.

О смерти четверых российских туристов в албанской провинции Кавайя стало известно 16 октября. Полиция установила, что погибшие были одной семьёй: 60-летний Сергей Буренков, 58-летняя Наталья Буренкова, 31-летняя Екатерина Буренкова и её 37-летний супруг Никита Белоусов. Посольство России в стране проинформировано о произошедшем.