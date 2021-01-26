Пострадавшая при нападении в Стамбуле россиянка успешно перенесла операции

https://static.news.ru/photo/284cdbc2-5ff0-11eb-bdd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Россиянка Александра Русанова, получившая семь ножевых ранений в результате нападения в Стамбуле, пришла в себя. Об этом рассказала её сестра Мария.

Как нам сказали врачи, операции прошли успешно, её состояние стабильное. Если швы будут заживать, то прогноз у неё будет хороший на выздоровление, — пояснила она Life

Мария добавила, что Александра пострадала в результате инцидента не только физически, поскольку работает в качестве модели. По её словам, сестра находилась в Турции на отдыхе, с нападавшим никогда не встречалась.

Нападение на троих россиян произошло 24 января. Атаковал туристов сборщик мусора Хасан Хюсейн Й, который, предположительно, страдает психическим расстройством. Мужчина наносил туристам удары большим ножом, похожим на кухонный. В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что инцидент произошёл из-за бытового конфликта. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как писал NEWS.ru, злоумышленник в настоящее время находится под арестом. Он обвиняется в покушении на убийство.