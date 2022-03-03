Постпреды стран ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik

Ряд санкций против России одобрили во вторник, 1 марта, постоянные представители стран Евросоюза при ЕС. В числе одобренных мер отключение определённых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT и запрет вещания в ЕС Sputnik и RT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское представительство в Совете ЕС.

Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнёрами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT, — говорится в сообщении.

Данные меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

Ранее американский Google принял решение заблокировать каналы на видеохостинге YouTube, которые связаны с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. Причиной этому послужило обострение ситуации на Украине.