Постпред США: американских самолётов не будет в воздухе над Украиной

Американские военные не будут присутствовать в воздухе над Украиной, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN. Таким образом она отреагировала на приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает ТАСС.

Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что мы не ступим на землю [Украины]. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе, — цитирует её агентство.

Она также назвала неприемлемой эскалацией приказ российского лидера о переводе сил сдерживания в армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе.

Это означает, что президент Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемой манере и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом, — подчеркнула постпред США.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым ранее приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.