Постпред России при ООН: денацификация Украины будет завершена Постпред России при ООН Леонидченко заявил, что денацификация Украины будет завершена

Фото Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки. По словам дипломата, украинцы создали это место в 2014 году после того, как националисты заняли Мариуполь, пишет РИА Новости.

Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове​​​. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя, — поделился Леонидченко.

Он добавил, что центр циничным образом именовался «библиотекой», так как неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан «книгами».

Больше 20 трупов мирных жителей ранее обнаружила совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя, где были позиции украинских националистов. Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, миссия отправилась на передовые позиции, чтобы зафиксировать преступления украинского режима.