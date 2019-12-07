https://static.news.ru/photo/87acbe6c-191e-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тема денуклеаризации неактуальна для переговоров Пхеньяна с Вашингтоном. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки, — цитирует северокорейского дипломата Reuters .

По его словам, США только преследуют внутренние цели, призывая к «устойчивому и содержательному диалогу», являющемуся в реальности «попыткой выиграть время».

Как писал News.ru, ранее первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян даст ответ на провокационные заявления президента США Дональда Трампа о возможности применения оружия против Северной Кореи.

До этого глава Генштаба северокорейской армии Пак Чен Чхон заявил, что отношения КНДР с Соединёнными Штатами могут перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт.