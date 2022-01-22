Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые и опасные риторические провокации вокруг Украины. В посольстве считают, что Лондон спекулирует на антироссийской повестке и ещё сильнее накаляет обстановку вокруг Донбасса. Также там отметили «анекдотичность» заявлений Лондона о якобы намерении Москвы привести к власти в Киеве «пророссийского» экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности, — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Там отметили, что британский МИД разжигает антироссийские настроения, поскольку оказался «на обочине реальных дипломатических процессов». Действия британских дипломатов на российско-украинском направлении, отмечается в сообщении российской миссии, являются «лозунговой мишурой».

Также в дипмиссии назвали «анекдотичным» заявление о намерении России привести к власти в Киеве «пророссийского лидера» — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Чего стоит заявление министра иностранных дел Э. Трасс, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками — «от монголов до татар». Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности — и вовсе анекдотична, — говорится в заявлении.

Российские дипломаты также добавили, что Лондон вместе с абсурдными заявлениями направляет на Украину вооружения и наращивает военное присутствие вблизи российских границ, а также поощряет срыв Киевом Минских соглашений.

Британское правительство намерено ввести серьёзные экономические ограничительные меры в отношении РФ не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить в стране «марионеточный режим», заявил министр юстиции Доминик Рааб. Он подчеркнул, что против Москвы будет принят широкий пакет финансовых и экономических санкций.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. Таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Лондон не исключает варианта отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и мер против газопровода «Северный поток — 2».