Посольство РФ взяло на особый контроль ситуацию в семье россиян в ФРГ

В ФРГ изъяли троих детей из российской семьи Зайберт. Ситуация находится на особом контроле посольства РФ.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии. Инцидент произошёл 8 февраля.
Ситуация вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт продолжает находиться на особом контроле, — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.
В посольстве отметили, что они принимают необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульским уставом Российской Федерации. При этом мать детей, Юлия Зайберт, посетила посольство для обсуждения ряда консульско-правовых вопросов.
В декабре два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ.
Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав, писал NEWS.ru.