Посольство РФ взяло на особый контроль ситуацию в семье россиян в ФРГ

https://static.news.ru/photo/3f77d77e-72e3-11eb-9728-96000091f725_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

В ФРГ изъяли троих детей из российской семьи Зайберт. Ситуация находится на особом контроле посольства РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии. Инцидент произошёл 8 февраля.

Ситуация вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт продолжает находиться на особом контроле, — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

В посольстве отметили, что они принимают необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульским уставом Российской Федерации. При этом мать детей, Юлия Зайберт, посетила посольство для обсуждения ряда консульско-правовых вопросов.

В декабре два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ.

Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав, писал NEWS.ru.