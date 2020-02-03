https://static.news.ru/photo/eb216b02-4685-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждан России нет среди пострадавших при нападении в Лондоне в воскресенье, 2 февраля. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Полиция не подтвердила, что среди потерпевших при вчерашнем нападении были граждане России. Связывались вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет, — заявил представитель посольства журналистам РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Британский аналитик Мубараз Ахмед заявил, со ссылкой на агентство Amaq, что нападение на юге Лондона совершил член «Исламского государства».

Теракт произошёл в 14:00 по местному времени. Преступник ворвался в магазин и стал нападать на людей с ножом. Стражи порядка ликвидировали террориста. После инцидента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будут установлены более жёсткие правила освобождения людей, осуждённых за связанные с терроризмом преступления.