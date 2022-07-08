Посольство РФ предложило США изучить данные о нарушениях биобезопасности Посольство РФ предложило американцам изучить данные о нарушении режима биобезопасности

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в США предложило американцам изучить материалы о действиях Вашингтона, идущих вразрез с обязательствами по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Такое заявление распространило в четверг, 7 июня, российское диппредставительство. Текст опубликован в Telegram-канале посольства.

В американских СМИ продолжается поток дезинформации о якобы несостоятельности российских обвинений в адрес США в нарушении глобального режима биобезопасности. Хотели бы разъяснить суть реального положения дел, — написали российские дипломаты.

Они напомнили о данных, которые были представлены на брифинге начальником войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.

Предлагаем американской общественности ознакомиться с указанными материалами, чтобы иметь возможность самостоятельно дать оценку деятельности местных властей, идущей вразрез с обязательствами США по КБТО, — говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила о том, что появление в мире оспы обезьян на фоне поступающей информации о работе биолабораторий США вызывает много вопросов. Она призвала специалистов детально проанализировать сложившуюся ситуацию.

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что оспа обезьян пришла из Нигерии, в которой работает не менее четырех биолабораторий США. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения проверить их работу. По словам Кириллова, если нарушения Вашингтоном требований биобезопасности останутся без внимания, это может стать причиной использования обезьяньей оспы в террористических целях.