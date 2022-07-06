Посольство проверяет информацию о погибшей россиянке при стрельбе в Чикаго

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Посольство России в Вашингтоне в настоящее время проверяет информацию о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, пишет РИА Новости. Речь идёт о женщине по имени Ирина Маккарти, её супруг Кевин Маккарти также числится среди погибших. В результате стрельбы на параде по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд-Парк погибли семь человек.

Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства, — рассказали агентству в посольстве.

Отмечается, что американские правоохранительные органы не уведомляли о пострадавших российских гражданах.

Полиция ранее задержала подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс. По словам представителя полиции, соответствующий распространённому ранее описанию автомобиль заметили сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго.

После «непродолжительной погони», полиции удалось остановить транспортное средство, за рулём которого находился 22-летний Роберт Кримо. Он задержан и будет доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка для допроса.