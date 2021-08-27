Посольство призвало американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о том, что французские политики не раз говорили ему об отсутствии у Украины шансов на вступление в Евросоюз и НАТО.

Так политик прокомментировал реакцию Киева на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не попадёт в ЕС раньше чем через 20 лет. Между тем Кальюлайд дала верную оценку...