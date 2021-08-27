Посольство призвало американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:19, 29 августа 2021
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Граждане США должны срочно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за «конкретной и заслуживающей доверия угрозы». Такое предупреждение распространило посольство США в Афганистане.
Все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции «Панджер» на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта, — отмечается в сообщении дипмиссии.
Дипломаты также посоветовали соотечественникам избегать поездок в аэропорт и не пользоваться выходами на посадку.
Ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден не исключил новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24–36 часов. По его словам, ситуация на месте остаётся чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока.