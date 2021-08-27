Байден предупредил о новой атаке на аэропорт Кабула

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не исключил новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24–36 часов, сообщает РИА Новости.

Ситуация на месте остаётся чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Американские военные видят высокую вероятность новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24–36 часов, — сказал американский лидер.

В субботу, 28 августа, Байден разрешил Пентагону предпринимать операции против ИГ (организация запрещена на территории России) без разрешения политического руководства страны. Данное распоряжение американского лидера относится к перспективным целям на территории Афганистана. Дальнейший принцип военных США будет строиться на «где заметил, там и атаковал». Военные Соединённых Штатов обладали правом первого слова в данном вопросе, но сейчас со стороны Байдена поступило подтверждение с соответствующими инструкциями. В ближайшем времени ожидаются новые авиаудары по террористам ИГ.

Ранее сообщалось, что американский БПЛА нанёс ракетный удар по предполагаемому организатору терактов в Кабуле 26 августа. Разведывательные данные указали, что местный главарь террористов вместе со своим сообщником находятся на востоке Афганистана, вскоре после получения этих сведений машина с боевиками была уничтожена.