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Военные США будут наносить удары по ИГ без санкции Белого дома

19:44, 28 августа 2021
Военные США будут наносить удары по ИГ без санкции Белого дома Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com
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Президент США Джо Байден разрешил Пентагону предпринимать операции против ИГ (организация запрещена на территории России) без разрешения политического руководства страны. Об этом сообщает Politico.

Данное распоряжение американского лидера относится к перспективным целям на территории Афганистана. Дальнейший принцип военных США будет строиться на «где заметил, там и атаковал».

Военные Соединённых Штатов обладали правом первого слова в данном вопросе, но сейчас со стороны Байдена поступило подтверждение с соответствующими инструкциями. В ближайшем времени ожидаются новые авиаудары по террористам ИГ.

Ранее сообщалось, что американский БПЛА нанес ракетный удар по предполагаемому организатору терактов в Кабуле 26 августа. Разведывательные данные указали, что местный главарь террористов вместе со своим сообщником находятся на востоке Афганистана, вскоре после получения этих сведений машина с боевиками была уничтожена.

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