Военные США будут наносить удары по ИГ без санкции Белого дома

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону предпринимать операции против ИГ (организация запрещена на территории России) без разрешения политического руководства страны. Об этом сообщает Politico.

Данное распоряжение американского лидера относится к перспективным целям на территории Афганистана. Дальнейший принцип военных США будет строиться на «где заметил, там и атаковал».

Военные Соединённых Штатов обладали правом первого слова в данном вопросе, но сейчас со стороны Байдена поступило подтверждение с соответствующими инструкциями. В ближайшем времени ожидаются новые авиаудары по террористам ИГ.

Ранее сообщалось, что американский БПЛА нанес ракетный удар по предполагаемому организатору терактов в Кабуле 26 августа. Разведывательные данные указали, что местный главарь террористов вместе со своим сообщником находятся на востоке Афганистана, вскоре после получения этих сведений машина с боевиками была уничтожена.