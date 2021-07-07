Посольство Гаити опровергло смерть жены президента страны

Дипломаты посольства Гаити в Доминикане опровергли информацию о смерти супруги президента страны Мартины Моиз, сообщает газета Dia.

У первой леди наблюдаются «стабильные признаки жизни». Её могут вывезти на лечение за границу, предположительно, в Доминикану.

В ночь на 7 июля группа неизвестных злоумышленников ворвалась в частную резиденцию главы государства Жовенеля Моиза. Политик был смертельно ранен. Позже сообщалось, что была убита его супруга.

Власти ввели в стране военное положение. Аэропорт в столице Гаити закрыт, прибывшие самолёты возвращаются обратно.

В феврале силовики предотвратили попытку государственного переворота. Были задержаны 20 человек. У них было изъято оружие. В причастности к заговору подозревались высокопоставленные чиновники.

Гаити является одной из самых бедных стран мира. Её жители постоянно страдают от стихийных бедствий и голода. В 2010 году в стране произошло землетрясение. До сих пор Гаити нормально не восстановлена и лежит в руинах.