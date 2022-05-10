Посольство ДНР в Москве начнёт работать в июне

Донецкая Народная Республика / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Посольство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве откроется в июне 2022 года, заявила посол ДНР в России Ольга Макеева. Дата начала работы дипмиссии пока неизвестна, со слов Макеевой, она будет объявлена позже. Послы же частично признанной республики уже успели пройти обучение в Дипломатической академии МИД России.

Касательно открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации могу сообщить, что уже определено его местоположение в удобном районе Москвы. <...> Открытие посольства планируется в июне. Как только всё будет готово, мы объявим о точной дате, — сообщила она в Telegram-аккаунте посольства.

Она добавила, что уже известно о расположении посольства, сейчас для его работы подготавливаются помещения и всё необходимое оборудование. Также идёт процесс регистрации и аккредитации.

Ранее недавно назначенный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что для организации работы посольства ЛНР в Москве потребуются недели. По его словам, открытие дипмиссии и поднятие флага ЛНР над её зданием пройдёт в праздничной атмосфере, а на мероприятие будут приглашены не только представители России, но и зарубежные партнёры.