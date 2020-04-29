Посольства РФ отложат массовые мероприятия в честь Дня Победы

Загранпредставительства РФ передвинут на более поздний срок проведение коллективных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пересмотрены имеющиеся графики и форматы многих ранее запланированных мероприятий, которые были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала Захарова во время брифинга.
Будет отложено проведение торжественных приёмов, церемоний возложения венков к российским воинским мемориалам, спортивных состязаний, выставок, концертов и встреч.
Загранпредставительства проведут фотовыставки, специальные экспозиции, трансляцию художественных фильмов и передач о Великой Отечественной войне в медиапространстве. А также будут участвовать в мемориальных мероприятиях, организованных в виртуальном формате.
Захарова подчеркнула, что из-за невозможности проведения протокольных и других значимых акций прорабатывается возможность их переноса на более поздние сроки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все приглашённые на парад Победы 9 мая в Москве гости не отказались приехать в столицу в другое время. Министр подчеркнул, что парад Победы и прочие торжества состоятся в 2020 году.
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