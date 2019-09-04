https://static.news.ru/photo/84439006-cf0a-11e9-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Фрида Кало Фото: Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый посол Вашингтона в Мексике Кристофер Ландау спровоцировал скандал критикой в адрес известной мексиканской художницы Фриды Кало.

По данным американской телекомпании NBC , Ландау раскритиковал Кало за поддержку марксизма. Он признался, что восхищается творчеством художницы, и считает, что она «по праву стала символом Мексики для всего мира». Однако её политические взгляды приводят его в недоумение.

Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии? — написал посол в своём Twitter.

Некоторые интернет-пользователи поддержали его точку зрения, но большинство осудило высказывание Ландау. По их мнению, США сами замешаны во многих преступлениях по отношению к другим государствам. В Мексиканской коммунистической партии призвали главу американской дипмиссии «не показывать своего невежества» и напомнили, что Фрида Кало в своих взглядах поддерживала «гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа».

Ранее News.ru писал о том, что единственную запись голоса знаменитой художницы Фриды Кало обнаружили сотрудники Национальной библиотеки Мексики.