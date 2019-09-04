Новый посол Вашингтона в Мексике Кристофер Ландау спровоцировал скандал критикой в адрес известной мексиканской художницы Фриды Кало.
По данным американской телекомпании
Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии? — написал посол в своём Twitter.
Некоторые интернет-пользователи поддержали его точку зрения, но большинство осудило высказывание Ландау. По их мнению, США сами замешаны во многих преступлениях по отношению к другим государствам. В Мексиканской коммунистической партии призвали главу американской дипмиссии «не показывать своего невежества» и напомнили, что Фрида Кало в своих взглядах поддерживала «гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа».
Ранее News.ru писал о том, что единственную запись голоса знаменитой художницы Фриды Кало обнаружили сотрудники Национальной библиотеки Мексики.