Посол США оценил возможность достичь прогресса в отношениях с РФ

США имеют шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных Россией гарантий безопасности. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан в интервью газете «Коммерсант».

Мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением, — сказал Салливан.

Он также подчеркнул, что подобное мнение является не только его личным, — его разделяют целый ряд высокопоставленных чиновников в правительстве США.

Дипломат также отметил, что Штаты и НАТО намерены поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Москвой.

Наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной, — сказал Салливан.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее в американской администрации заявили, что США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. При этом в Вашингтоне считают, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины.