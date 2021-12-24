В Белом доме заявили о возможных переговорах с Россией по безопасности

США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, добавив, что в Вашингтоне считают, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины. Его слова передаёт РИА Новости.

США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов, — цитируе т его агентство.

Однако позже официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что точные сроки и место проведения контактов между США и Россией по вопросам безопасности в Европе пока не определены.

Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали, — заключила Псаки.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.