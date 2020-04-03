Посол США назвал Штаты и Британию лидерами по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/57c7a7d6-75a1-11ea-bde1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил, что Соединённые Штаты и Соединённое Королевство являются мировыми лидерами по борьбе с коронавирусом. Заявление было сделано во время обращения к британскому народу.

Британские друзья, я пишу это письмо от лица всех американцев, живущих в этой великой стране. Я знаю, что говорю от лица всей нашей общины, заявляя, что это честь — видеть, как британский народ единым фронтом героически сражается с пандемией COVID-19, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Он отметил, что присоединился накануне к британской акции благодарности медикам и тем, кто ходит на работу во время карантина.

Как ранее писал NEWS.ru, в четверг, 2 апреля, состоялось заседание Генассамблеи ООН, посвящённое борьбе с коронавирусом. Резолюцию России о временной отмене санкций отвергли, из-за противодействия нескольких стран. Наряду с тем, что Совет Безопасности ООН до сих пор ничего не предпринял для борьбы с пандемией, это доказывает, что организация продолжает терять потенциал для решения мировых проблем.