Посол России жёстко поставил на место польского журналиста Российский посол в Польше жёстко ответил местному журналисту на провокационный вопрос

Польша. Варшава. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры / Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев, на которого 9 мая напали на возложении цветов на мемориале советским воинам, жёстко ответил на вопрос польского журналиста, который воспользовался тем, что дипломат окружён. Корреспондент спросил: «На вас „кровь“ <...>, которую символизирует эта краска, как вы себя чувствуете». Посол ответил, что на нём обычный сироп. «Но он символизирует кровь», — заявил журналист.

Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в Буче, — ответил Андреев.

На этом запись обрывается. Ролик выложил в соцсети канал SZKLO Kontaktowe.

Ранее посол уточнил, что его облили не краской, а сладким сиропом красного цвета. По его словам, никто из российских дипломатов не пострадал. Представитель российской дипмиссии подчеркнул, что на мемориальном кладбище не было полиции. Андреев отметил, что посольство России планировало более широкое мероприятие, в частности акцию «Бессмертный полк», однако от этого пришлось отказаться из-за особых рекомендаций МИД Польши.