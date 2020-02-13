Отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе, рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес.
По его словам, люди желают дипломату смерти,
Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и всё такое прочее, — поделился он.
Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.
Кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган
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