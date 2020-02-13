https://static.news.ru/photo/8c260d24-4e9b-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ерхов Фото: turkey.mid.ru

Отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе, рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес.

По его словам, люди желают дипломату смерти, передаёт Sputnik Турция.

Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и всё такое прочее, — поделился он.

Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.

Кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически, — подчеркнул он.