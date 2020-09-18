Посол РФ в США: Вашингтон стремится переписать СНВ-3

https://static.news.ru/photo/bfb598f6-f9d8-11ea-a511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не рассматривают возможность безусловного продления ДСНВ, а Россия готова к обсуждению только на паритетной основе. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Мы готовы к дальнейшему взаимодействию с США по контролю над вооружениями, но исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учёта интересов и озабоченностей, — цитирует его РИА Новости.

Антонов заявил, что США выдвигают требования и ждут уступок от России. Лишь после этого Вашингтон готов подписать договор. По сути США хотят переписать верификационный механизм договора, отметил дипломат.

При этом, уточнил он, США настаивают на заключении некой политической договорённости, касающейся будущего юридически обязывающего соглашения по контролю над вооружениями. Он подразумевает замораживание уровней всех ядерных боезарядов, в том числе нестратегических, и установление предельно жёсткого верификационного режима.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.