Посол РФ назвал отношения с Нидерландами далёкими от «благополучных»

Ситуация в отношениях между Россией и Нидерландами далека от благополучной, необходимо предпринимать энергичные усилия для того, чтобы сдвинуться с мёртвой точки. Об этом заявил посол России в королевстве, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, Россия готова взаимодействовать с голландскими партнёрами ровно настолько, насколько готовы они.

По словам посла, отношения между странами ухудшились ещё больше в 2014 году, когда голландцы примкнули к остальным странам ЕС и НАТО.

Тогдашний глава МИД Нидерландов сформулировал кредо сотрудничества с Россией. Он заявил, что в отношениях с Россией надо показывать две руки: одну руку с раскрытой ладонью, подразумевающую предложение о сотрудничестве, и другую — сжатую в кулак, показывающую бдительность и осторожность. Позже протянутая рука с раскрытой ладонью оказалась скорее просто красивой фигурой речи. Наши голландские партнёры старались всё больше и больше нам грозить. Сегодня мы продолжаем жить в таком режиме, — сказал Шульгин.

По его словам, в этом году наблюдается небольшое оживление. Он отметил недавний рабочий визит дипломатического советника премьер-министра Голландии в Москву, в ходе которого прошли интересные консультации межведомственного характера по вопросам международной информационной безопасности. Дипломат отметил, что в ближайшее время ожидается возобновление консультаций по линии внешнеполитических ведомств стран.

Ранее Шульгин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Нидерландами. По его словам, взаимодействие двух стран должно быть направлено в другое русло. Он добавил, что в 2014 году политический диалог был приостановлен, сохранялся только формальный контакт министерств иностранных дел Нидерландов и России. Шульгин отметил, что в данных условиях сильно ослабли торговые связи. Он также подчеркнул готовность бизнеса Нидерландов к сотрудничеству, однако в этот процесс может вмешаться политика.