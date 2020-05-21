Решение Израиля аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан привело к эскалации отношений с Палестиной и вызвало негативную реакцию международного сообщества. В ООН призвали «квартет» международных посредников провести встречу и выступить с предложениями по разрешению ситуации. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru об отношении к этой инициативе и просьбе страны о проведении конференции по ближневосточному урегулированию в Москве.

Конференция по ближневосточному урегулированию в Москве

— Господин Аббас предлагал провести в Москве международную конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта. Каковы её перспективы?

— Действительно, несколько недель назад президент Махмуд Аббас направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором спросил о возможности проведения международной конференции в Москве. В рамках этой конференции он предлагал создать новый международный механизм на базе «квартета» международных посредников, который положил бы конец конфликту между Палестиной и Израилем.

— Был ли получен ответ от Москвы?

— Да, мы получили ответ, но это не означает, что конференция может состояться уже завтра. В Москве позитивно отнеслись к предложению, но главным препятствием для его реализации по-прежнему является позиция США, согласятся они или нет. Так что посмотрим. Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной и обсуждаем, какие шаги можем совместно предпринять.

— Какие страны, по мнению Палестины, должны принять участие в этой конференции?

— Пока ещё слишком рано говорить об этом. Если вспомнить конференцию в Мадриде (первая многосторонняя арабо-израильская конференция, положившая начало процессу мирного урегулирования в 1991 году. — NEWS.ru.), то в ней участвовали представители «большой пятёрки» — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай), ряд европейских стран, Египет, Иордания, Саудовская Аравия. Сейчас главная проблема заключается в том, что эта встреча должна быть одобрена. Как я уже сказал, Москва поддержала эту инициативу, и мы ей благодарны. Ещё не пришло время раскрывать детали.

Абдель Хафиз Нофаль Александр Щербак/ТАСС

Идея проведения конференции по ближневосточному урегулированию в Москве возникала и раньше. Так, после международной встречи в 2007 году в Аннаполисе (город в США. — NEWS.ru.) планировалось организовать конференцию в Москве, но США и Израиль были против этого предложения. Сейчас мы возвращаемся к идее провести встречу в российской столице. Подготовка к такому событию требует времени, нужно проделать много работы, тем более, как я уже упомянул, главным препятствием является позиция США и их план.

«Квартет» международных посредников

— В ООН призвали Россию, США и ЕС как членов международного «квартета» посредников подготовить предложения по урегулированию...

— Да, в ООН попросили представителей России, США и ЕС организовать в ближайшие пару дней видеоконференцию, на которой они смогут обсудить текущую ситуацию. В целом это нормально. Но я не знаю, каким будет результат такого шага. В любом случае мы высоко ценим любые усилия «квартета».

— Видите ли вы готовность США работать в таком формате, ведь они выступили с собственным предложением о «сделке века», которое идёт вразрез с принципами «квартета»?

— Я не знаю. Но США, действительно, будут настаивать на реализации своего предложения о «сделке века». С другой стороны, ООН, Россия и Европейский союз убеждены в том, что лучший способ — действовать в соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН и арабской мирной инициативой. Это совершенно разные подходы.

Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Мы не знаем, как в такой ситуации будет строиться работа, но США точно будут пытаться продавить свою позицию. Другие стороны продолжат придерживаться двухгосударственного решения. США должны вернуться к выполнению резолюций СБ ООН, но как это можно сделать — я не знаю.

Санкции ЕС в отношении Израиля

— В Евросоюзе обсуждается возможность введения санкций в отношении Израиля, если он аннексирует палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Как в Палестине оценивают такую возможность?

— Мы очень ценим позицию Евросоюза, поскольку он, как и Россия, поддерживает двухгосударственное решение конфликта и выступает за прекращение оккупации палестинских территорий и против их аннексии. Если Израиль всё же примет решение об аннексии, то он не должен в этом преуспеть. В Палестине убеждены, что все члены международного сообщества, выступающие против аннексии и американской «сделки века», должны инициировать встречи, конференции, чтобы обсудить этот вопрос. Если аннексия произойдёт, она положит конец всему мирному процессу в регионе.

— Обсуждали ли палестинские власти с представителями ЕС санкции в отношении Израиля?

— Мы ведём диалог с европейской стороной, с Германией, с Францией. Мы поддерживаем контакт, но они сами вольны предпринимать те шаги, которые считают нужными. Если они хотят ввести санкции, то это их решение. Главное — не ждать два месяца, а как можно раньше начать международные переговоры не только с участием ЕС, но и России, и Китая с целью оказать давление на Израиль и остановить его планы по аннексии. Это лучшее решение ситуации.

— Махмуд Аббас анонсировал выход Палестины из всех соглашений с Израилем и США. Когда они могут быть расторгнуты?

— У нас осталось два месяца до того, как Израиль аннексирует территории на Западном берегу реки Иордан. Махмуд Аббас анонсировал полное прекращение действия всех соглашений. Под этим мы понимаем, что будем руководствоваться другим подходом: не с позиции наличия соглашений, а с позиции нашей государственности, ведь ООН, как и многие другие страны, признают Палестину как государство. В ближайшие дни мы поясним, что значит этот шаг. Главное, что он не приведёт к новым проблемам в регионе, власти Палестины продолжат работать над урегулированием конфликта, в стране всё останется по-прежнему.

Махмуд Аббас kremlin.ru

Отношения между ФАТХ и ХАМАС

— Продвигается ли процесс примирения ФАТХ и ХАМАС?

— Объявление президента Махмуда Аббаса о прекращении действия всех соглашений с Израилем, в том числе в сфере безопасности, посылает «правильный» сигнал ХАМАС. Этим мы открываем дверь для примирения. Сейчас необходимо сконцентрироваться на вопросе Израиля и ближайших планах, но ФАТХ и ХАМАС должны найти способ примирения друг с другом.

— Может ли Россия как-то помочь процессу? Москва уже несколько раз становилась площадкой межпалестинских встреч...

— Мы всегда приветствовали активную роль России, которую она играет в этом процессе, поддерживаем её действия.

— Планируются ли какие-либо контакты между Палестиной и Россией?

— Наши страны находятся в постоянном контакте на разных уровнях, в частности, идёт диалог с (спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД) Михаилом Богдановым. Президент Путин ответил на послание президента Аббаса. Наш премьер-министр Мухаммед Штайе общался с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, также направлял ему послание, получил на него ответ.

Коронавирус в Палестине

— Какова ситуация с распространением коронавируса в Палестине?

— Коронавирус стал большой проблемой для всего мира. В Палестине, несмотря на все существующие сложности, пока только три человека скончались от коронавируса, подтверждено 500 случаев заражения. Стране удалось достичь таких показателей за счёт того, что карантин был введён очень рано, ещё в феврале. Сейчас ситуация находится под контролем.

Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Тем не менее нуждается ли страна в гуманитарной помощи, в частности, от России?

— Да, мы направили официальное обращение в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Москва готова предоставить нам порядка двух тысяч тест-систем, 100 аппаратов ИВЛ и пять тысяч защитных костюмов для медперсонала. Сейчас российская сторона выбирает подходящий момент, чтобы направить нам эту помощь. Также существует проблема того, каким образом этот груз может быть доставлен.