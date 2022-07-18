Нигерия может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Власти африканской страны готовы рассмотреть соответствующие запросы с их стороны, заявил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос, — сказал дипломат.
Ранее независимость ДНР признала Северная Корея. Это послужило основанием для разрыва дипотношений между Пхеньяном и Киевом.
В конце июня о признании ДНР и ЛНР объявили власти Сирии. В Дамаске отметили, что данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.