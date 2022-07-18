Посол Нигерии допустил возможность признания ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Флаг ДНР

Нигерия может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Власти африканской страны готовы рассмотреть соответствующие запросы с их стороны, заявил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос, — сказал дипломат.

Ранее независимость ДНР признала Северная Корея. Это послужило основанием для разрыва дипотношений между Пхеньяном и Киевом.

В конце июня о признании ДНР и ЛНР объявили власти Сирии. В Дамаске отметили, что данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.