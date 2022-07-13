Северная Корея признала ДНР Пушилин заявил, что КНДР признала независимость ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что Северная Корея признала независимость Донецкой Народной республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса.

Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии, — написал Пушилин.

По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.