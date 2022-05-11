Посол ЛНР в России призвал наказать воюющих за Киев иностранных наёмников

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что иностранные наёмники, воюющие за Киев, должны быть наказаны. Дипломат отметил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать, пишет РИА Новости.

Наёмники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведём войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся, — рассказал Мирошник.

Он назвал наёмников «преступниками» и «нарушителями законов войны».

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам.