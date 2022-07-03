Посол ЛНР в Москве заявил о восстановлении «Азота»

Фото: Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завод «Азот» в Северодонецке

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что предприятие «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению. Об этом пишет ТАСС.

Мирошников сообщил, что северодонецкий «Азот» подлежит восстановлению. По его словам, пострадали административные здания и проходные.

Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Но естественно, должны дать оценку [его состоянию] специалисты: технологи, инженеры. Заработает завод — вернется жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению — так он даст возможность возродиться ему заново, — уверен Мирошник.

Российский посол накануне посетил территорию завода, по итога он написал, что"визуально предприятие осталось в достаточно хорошем, целом состоянии«.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Азот» в Северодонецке осталось около тысячи человек. Среди них есть мирные жители, в частности, дети, женщины и пожилые люди, заявил первый заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко.