Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер заявил, что его страна негативно относится к санкциям США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он выразил надежду на завершение проекта, несмотря на ограничения.
Дипломат отметил, что Вена поддерживает «Северный поток — 2», поскольку осознаёт его важность для эффективного газоснабжения и энергетической безопасности всей Европы,
Айгнер также указал на важную роль России в качестве поставщика энергии. Он напомнил, что Австрия является партнёром Москвы в данной сфере более 50 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что в защиту «Северного потока — 2» выступил шведский политик Карл Бильд. Санкции США в отношении газопровода он назвал вмешательством в дела ЕС и призвал завершить проект, имеющий стратегическую важность.
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