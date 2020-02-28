https://static.news.ru/photo/fa4efe12-5a05-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер заявил, что его страна негативно относится к санкциям США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он выразил надежду на завершение проекта, несмотря на ограничения.

Дипломат отметил, что Вена поддерживает «Северный поток — 2», поскольку осознаёт его важность для эффективного газоснабжения и энергетической безопасности всей Европы, сообщает РИА Новости.

Айгнер также указал на важную роль России в качестве поставщика энергии. Он напомнил, что Австрия является партнёром Москвы в данной сфере более 50 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в защиту «Северного потока — 2» выступил шведский политик Карл Бильд. Санкции США в отношении газопровода он назвал вмешательством в дела ЕС и призвал завершить проект, имеющий стратегическую важность.