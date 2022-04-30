Посол Антонов счёл оскорбительными слова Кирби о России Посол РФ в США Антонов счёл оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона Кирби о России

Анатолий Антонов / Фото Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

«Оскорбительными и неприемлемыми» назвал посол России в США Анатолий Антонов слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. Комментарий российского дипломата опубликован в Telegram-канале посольства. При этом в тексте не уточняется о каких именно высказываниях идёт речь.

Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчёт в значимости слова, — заявил посол Антонов.

Он также сообщил, что чиновники американской администрации «основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей» и не желают «замечать бесчисленных преступлений киевского режима», продолжая «накачивать Украину вооружениями». Антонов предположил, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня и желают лишь, чтобы американский ВПК получал дополнительные доходы.

Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира, — резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пятничного выступления проявил несвойственную для себя эмоциональность, говоря о спецоперации России на Украине.

В ходе брифинга у Кирби спросили, считает ли Пентагон шаги президента РФ Путина рациональными по отношению к Украине. На это он ответил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».

Также Кирби отверг утверждения со стороны РФ о том, что спецоперация была развёрнута для «защиты русскоязычного населения и искоренения нацизма».