Посмотрите на Китай: НАТО может снизить интерес к Украине Для американцев Россия хоть и остается «текущей угрозой», как это обозначено в Стратегии, но угроза эта скорее затухающая

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Министры иностранных дел стран НАТО, совещавшиеся во вторник и среду в Бухаресте, заключили, что хотя Альянс и называется Североатлантическим, в реальности зоной его ответственности сегодня является весь мир, поскольку главный стратегический противник Запада, Китай, расположен в противоположном от Европы и Америки регионе Земли. Но Европу Пекин беспокоит куда меньше, для них главное — российско-украинский конфликт, происходящий непосредственно на их заднем дворе. Отвлекать ресурсы НАТО на Китай, с которым у Европы нет ни общих границ, ни общих океанов, в Старом Свете считают непозволительным транжирством.

Все на борьбу с Китаем

Учитывая, что бюджет НАТО в основном содержится за счет США, американское видение роли Альянса как глобальной силы неминуемо подавляет «провинциальное» европейское видение этой роли.

НАТО является союзом Европы и Северной Америки. Однако вызовы, с которыми мы сталкиваемся, носят глобальный характер. И мы в НАТО должны реагировать на них совместно,—призвал союзников к единому подходу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: US Navy/Global Look Press

Вызовы, на которые союзники должны реагировать совместно, выходят за рамки не только географического обозначения Североатлантического блока, но и за рамки сугубо военно-политических проблем. Среди них главные дипломаты НАТО назвали:

недопустимую зависимость Европы от российского газа;

технологическую конкуренцию в киберпространстве;

расширение гибридных форм ведения войны, причем они происходят не только от враждебных государств, но и от негосударственных террористических группировок.

Однако глобальная конкуренция Запада и Китая — это не та проблема, которую можно решить, разрубив ее как гордиев узел. И США, и Евросоюз завязаны всеми кровеносными сосудами на китайскую экономику, и совмещать экономическое сотрудничество с военно-политическим противостоянием — задача, требующая от Запада максимально изощренного геополитического балансирования.

На переориентации острия военно-политического противостояния с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) настаивают в первую очередь США — в соответствии со Стратегией национальной безопасности, принятой в октябре. Для американцев Россия хоть и остается «текущей угрозой», как это обозначено в Стратегии, но угроза эта скорее затухающая, в отличие от Китая — с ним у США пересекаются интересы в общем для обеих сторон в Тихом океане.

Соединенные Штаты нацелились на глобальное противостояние с КНР, и они втягивают в эту орбиту всё, что попадается на пути, словно пылесос, сказал NEWS.ru политолог Василий Михеев.

Author: Василий Михеев [ руководитель группы Китая ИМЭМО РАН ] США выстраивают самые разные «многоугольники», направленные на сдерживание Пекина. Можно упомянуть их довольно странный блок с Австралией и Великобританией (AUKUS), ряд двусторонних договоров с Японией, Южной Кореей и Тайванем. Но они хотя бы географически расположены, кроме Англии, в АТР. Включение в антикитайскую обойму какой-нибудь Словакии или Черногории, да хоть и почти всех членов НАТО, экспансии Пекина не помешает никак. Это слишком разные весовые категории, что, разумеется, понимают и в США. Но американцев сегодня охватила настоящая паника, когда рациональные аргументы не работают. В таком психологическом состоянии США ищут союзников по принципу «с миру по нитке», но сам Китай такого прибавления в стане соперников практически не заметит. Для него оппонентом остается и будет оставаться Америка, а европейцы в этом контексте выглядят в лучшем случае как «подносящие снаряды».

На всех средств не хватит

Запад, конечно, не прекратит торговать с Китаем «и другими авторитарными режимами», констатировал генсек НАТО в Бухаресте, но сразу уточнил, что союзникам надо понимать свои «ахиллесовы пяты» во взаимоотношениях с Поднебесной. Необходимо быть разборчивее в связях с китайскими компаниями и инвестировать в КНР, равно как и привлекать китайские инвестиции надо с оглядкой на возможные неэкономические последствия таких партнёрств.

Европейцы не должны наступить повторно на те же грабли, добровольно ставя себя в зависимость от природных ресурсов, технологий, логистических цепочек и инфраструктуры Китая «и других авторитарных режимов», как они сделали это, завязав себя на российские энергоносители, — призвал коллег Столтенберг.

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press Йенс Столтенберг

Сами США недавно подали пример такой разборчивости, запретив торговлю с Китаем полупроводниками — так как они являются критическими составляющими огромного числа военных технологий.

Бухарестская встреча НАТО внесла хоть и небольшой, но новый нюанс в самопозиционирование Альянса, усилив его переориентацию с атлантическо-европейского на азиатско-тихоокеанский потенциальный театр боевых действий, сказал NEWS.ru политолог Константин Блохин.

На встрече в Бухаресте США пусть не в лоб, но признали, что их собственных, национальных ресурсов уже не хватает для противостояния Китаю. Более того, США уже не уверены в том, что для сохранения паритета с Китаем хватит совместных усилий с их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому Вашингтон и начинает кампанию по "глобализации" НАТО, и это плохое развитие событий для Украины. Плохое не только потому, что НАТО окажется расфокусированным, а еще и потому, что ближайшие к Украине географически Польша и страны Балтии политически являются наиболее проамерикански настроенными. И если американцы потребуют перераспределить ресурсы с противостояния с Россией на противостояние с Китаем, то Киев потеряет свою самую надежную, во всяком случае до сих пор, тыловую поддержку. Константин Блохин эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН

На встрече в Бухаресте США пусть не в лоб, но признали, что их собственных, национальных ресурсов уже не хватает для противостояния Китаю. Более того, США уже не уверены в том, что для сохранения паритета с Китаем хватит совместных усилий с их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому Вашингтон и начинает кампанию по «глобализации» НАТО, и это плохое развитие событий для Украины. Плохое не только потому, что НАТО окажется расфокусированным, а еще и потому, что ближайшие к Украине географически Польша и страны Балтии политически являются наиболее проамерикански настроенными. И если американцы потребуют перераспределить ресурсы с противостояния с Россией на противостояние с Китаем, то Киев потеряет свою самую надежную, во всяком случае до сих пор, тыловую поддержку.

Европейские страны НАТО (то есть все, кроме двух), как и США, не уверены в том, что их ресурсов, даже объединенных, хватит, чтобы вести войну на два фронта, антироссийском и антикитайском, даже если это «война» не на уничтожение, а на изматывание. В европейских столицах постоянно звучат голоса, что НАТО берет на себя функции, вообще-то не свойственные военному союзу, — заботу о климатических изменениях, гуманитарных миссиях и так далее. Там считают, что «сапоги должен тачать сапожник» — чтобы военный блок занимался исключительно военными вопросами, а для решения всех прочих существуют многочисленные «невоенизированные» структуры, такие как Евросоюз, G7, G20, ОЭСР и другие.

Перевод с украинского на китайский

В Бухаресте главы МИД стран НАТО сочувственно выслушали своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу и пообещали Украине новые поставки средств ПВО и другого оборонительного снаряжения, а также электрогенераторов и топлива. Но это не приближает Украину (а заодно и Грузию) к сверхзадаче, обозначенной еще 14 лет назад — полноправному членству в НАТО. Эта цель была продекларирована, по совпадению, тоже в Бухаресте, но в 2008 году. В сентябре нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский еще раз официально попросил НАТО ускорить процедуры, которые привели бы его страну в Альянс. В Киеве видят свое конкурентное преимущество в том, что ВСУ — единственная армия Европы, имеющая свежайший опыт реальных боевых действий, и поэтому украинцы станут для НАТО не обузой, необстрелянными новичками, а напротив, самой боеспособной силой.

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако западные союзники больше, чем китайскую панду, боятся спровоцировать русского медведя, дав Москве формальный повод заявить, что НАТО является стороной российско-украинского конфликта. И это сводит на нет аргументы Киева касательно повышения боеспособности Альянса за счет ВСУ. Ведь именно такого противостояния натовцы (если не все, то большинство) всеми силами и пытаются избежать.

Голоса девяти восточноевропейских министров в пользу скорейшего принятия Украины в свой круг прозвучали как слова утешения, утонувшие в дипломатично-бюрократических словесных конструкциях Столтенберга. Общий смысл этих конструкций можно передать одной фразой: «В принципе НАТО за членство Украины, но точно не сейчас и неизвестно когда».

В нынешней бухарестской встрече также приняли участие (в последний день) главы МИД Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины как кандидаты в члены Блока. Впервые во встрече НАТО участвовали представители Швеции и Финляндии.