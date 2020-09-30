После обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана

С момента обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха, случившегося 27 сентября, в результате обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана. Ещё 55 человек получили ранения.
Об этом 1 октября сообщили представители азербайджанской Генеральной прокуратуры. Отмечается, что ВС Армении совершали артобстрелы по территориям с плотным проживанием мирного населения Азербайджана.
К настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц, — цитирует ТАСС сообщение от Генпрокуратуры.
С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.
Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.
Как ранее писал NEWS.ru, представители Министерства обороны Азербайджана сообщили о потерях военной техники Армении на территории Нагорного Карабаха с момента обострения конфликта.
В ведомстве подчеркнули, что с указанного момента по 1 октября армия Баку в ходе боевых столкновения понесла существенный урон как в отношении живой силы, так и в плане боевой техники.