После обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана

https://static.news.ru/photo/0af6ac4e-03b4-11eb-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Тертер, Азербайджан Фото: NEWS.ru

С момента обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха, случившегося 27 сентября, в результате обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана. Ещё 55 человек получили ранения.

Об этом 1 октября сообщили представители азербайджанской Генеральной прокуратуры. Отмечается, что ВС Армении совершали артобстрелы по территориям с плотным проживанием мирного населения Азербайджана.

К настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц, — цитирует ТАСС сообщение от Генпрокуратуры.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Министерства обороны Азербайджана сообщили о потерях военной техники Армении на территории Нагорного Карабаха с момента обострения конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что с указанного момента по 1 октября армия Баку в ходе боевых столкновения понесла существенный урон как в отношении живой силы, так и в плане боевой техники.